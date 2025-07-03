İnegöl Belediyesi\'nden Hz. Muhammed\'e Sevgi Dolu Mesaj

İnegöl Belediyesi, ilçedeki billboardlara "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) Can Feda" yazılı afişler astırdı.

Belediye Başkanı Alper Taban imzasıyla hazırlanan afişlerde, Hz. Muhammed'e (SAV) duyulan sevgi ve bağlılık anlatıldı. Afişlerde yer alan mesajın tasarımı dikkat çekerken, mesaj sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar bu duyarlı çalışmayı kişisel hesaplarında paylaşırken, pek çok kişi duygularını "Gönülden destekliyoruz" şeklindeki yorumlarla ifade etti.

İnegöl Belediyesi'nin mesajı, toplumsal dayanışmayı ve ortak değerler etrafında kenetlenmeyi teşvik eden bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Vatandaşlar, bu duyarlı yaklaşımın örnek olmasını dilerek, İnegöl Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - BURSA