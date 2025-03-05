İnegöl Belediyesi'nden Özel Bireylere Anlamlı Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Özel Bireylere Anlamlı Doğum Günü Sürprizi

İnegöl Belediyesi\'nden Özel Bireylere Anlamlı Doğum Günü Sürprizi

İnegöl Belediyesi, özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla düzenlediği projelere bir yenisini ekleyerek, güvenlik şefi Eser Atik için unutulmaz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

05.03.2025 22:13  Güncelleme: 22:18
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İnegöl Belediyesi, özel bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik eden anlamlı projelerine devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, belediye bünyesinde görev yapan özel bireyler için unutulmaz bir doğum günü sürprizi düzenledi.

İnegöl Belediyesi'nde güvenlik şefi olarak görev yapan ve 40 yaşına giren Eser Atik için düzenlenen doğum günü kutlamasında, belediyenin +1 Başkanı Down Sendromlu Ahmet Can Haymana da yer aldı. Pastalı kutlamayla renklendirilen etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Başkan Alper Taban, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Belediyemizin sempatik ismi kardeşimiz Eser'e doğum günü sürprizi yaptık. Seni seviyoruz Eser" ifadelerine yer verdi.

İnegöl Belediyesi, özel bireylerin hayata daha fazla katılımını sağlamak adına yürüttüğü çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Özel Bireylere Anlamlı Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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