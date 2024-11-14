İnegöl Belediyesi'nden Vandalizme Sert Cevap: Yüklü Cezalar Geliyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Vandalizme Sert Cevap: Yüklü Cezalar Geliyor

İnegöl Belediyesi\'nden Vandalizme Sert Cevap: Yüklü Cezalar Geliyor

İnegöl Belediyesi, parklarda ve kamusal alanlarda ateş yakarak çevreye zarar verenlere yüksek cezalar ve adli işlemler uygulanacağını duyurdu. Vandalizme karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

14.11.2024 15:29  Güncelleme: 15:39
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İnegöl Belediyesi, vandalizmle mücadele çerçevesinde özellikle parklarda ve kamusal alanlarda ateş yakarak çevreye zarar verenleri yüklü cezaların beklediğini duyurdu.

Şehri güzelleştirmek, vatandaşların nefes alacağı sosyal donatı alanları oluşturmak için mesai harcayan İnegöl Belediyesi'nin ortaya koyduğu çalışmalar, vandalizm ile yok ediliyor. Daha önce pek çok kamu alanının tahrip edildiği İnegöl'de, son günlerde havların da soğuması ile birlikte kamusal alanlarda ateş yakama olaylarında artış görüldü. Özellikle parklar ve kamusal alanlarda ateş yakılması suretiyle yaşanan vandalizme karşı İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü uyarılarda bulundu.

Hem ceza uygulanıyor hem de haklarında adli işlem başlatılıyor

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Parklarda vb. kamusal alanda ateş yakarak çevreye rahatsızlık verenler, kamu malına zarar veren kişiler şehir kameraları, İzleme Değerlendirme Merkezimiz ve diğer güvenlik kamerası sistemleriyle tespit ediliyor. Vandalizm ile mücadele ve tespit çalışmaları İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılıyor. Tespit edilen kişilere kabahatler kanunu uyarınca 2052 TL idari para cezası uygulanmakla beraber, aynı zamanda ateş nedeniyle oluşan hasar bedeli ve temizlik bedeli de hesaplanarak ateş yakanlara tahakkuk ettiriliyor. Ayrıca kamu malına zarar verilmesinden dolayı adli işlem de başlatılıyor." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Vandalizme Sert Cevap: Yüklü Cezalar Geliyor - Son Dakika

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