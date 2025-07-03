İnegöl Belediyesi\'nden Yalın Öneri Sistemi Ödül Töreni

İnegöl Belediyesi, kurum içi verimliliği artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği "Yalın Öneri Sistemi" kapsamında başarılı çalışanlarını ödüllendirmeye devam ediyor. Sürekli iyileştirme anlayışını temel alan sistem kapsamında öneri sunan personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

İnegöl Belediyesi bünyesinde uygulanan Kaizen sisteminin önemli bir parçası olan Yalın Öneri Sistemi kapsamında bugüne kadar 238 öneri değerlendirilerek, 15 öneri hayata geçirildi. Böylece yaklaşık 2 milyon TL'lik tasarruf sağlandı. Gerçekleştirilen ödül töreninde ise 44 öneriyle katkı sunan 26 personele İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından teşekkür belgeleri verildi.

"Çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle farkındalık daha da arttı"

Törende konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sistemli şekilde gelen önerilerin dikkatle takip edildiğini vurgulayarak, "Yalın Öneri Sistemi'nde gerek sizler gerekse de vatandaşlarımızın önerileri ilgili kurullarımız tarafından sürekli olarak ölçümlenmeye devam ediliyor. Katkı ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. İnegöl Belediyesi olarak kamu kurumları içerisinde en aktif, en analitik düşünen, akılcı yaklaşan ve konuları iyi yorumlayan bir kurum haline döndük. Bu uygulamalar ile dönüşüme devam ediyoruz. Bu akılcı çözümleri tüm İnegöl Belediyesi çalışanlarımızla birlikte yapıyoruz. Çalışma arkadaşımızın emekleriyle artık farkındalık daha da arttı" dedi.

"Katılımcı kurum kültürü oluşturuyoruz"

Kurum kültüründe katılımcı bir yapının önemine dikkat çeken Başkan Taban, "Kurumumuzda sadece yöneticiler, belirli bir departman ya da birimler değil tüm çalışma arkadaşlarımız yenilikçi düşünsün gayretindeyiz. Bu nedenle yalın belediyecilik sistemiyle gelen her türlü fikir, görüş ve önerileri önemsiyoruz. Kurumumuza dahil ettiğimiz her bir arkadaşımız ile fırsatları görebilen, fark eden ve uygulamaya dönüştüren, sorunu çözüme ulaştırıp yaptığı işi mükemmele doğru taşımayı hedefleyen bir ekip haline dönüşüyoruz" dedi.

"Şehir olarak topyekün harekete geçelim istiyoruz"

Toplumun da bu dönüşüm sürecine dahil edilmesi gerektiğini belirten Başkan Taban, "Bizimle birlikte hareket etmesini istediğimiz toplumumuz ve diğer kurumlarımız da var. Her bir kurumumuzun bu doğrultuda hareket etmesi bu şehrin dönüşümü noktasında ciddi katkı sunacaktır. Vatandaşlarımız da yaşanan sorunların aşılabilmesi için sorgulayıp çözümcü gözle bakmasını arzu ediyoruz. Vatandaşımız bir denetim ekibidir. Şehrin ileriye ve daha doğruya gidebilmesi için katkı ve destek sağlayanlardır. Bu şehir sadece 902 çalışandan ibaret değil. Bu şehirde kim yaşıyorsa onun da sorumluluğu var. Gördüğümüz ve yaşadığımızdan mesulüz. Dolayısıyla da şehir olarak topyekün harekete geçelim istiyoruz" dedi.

"İnegöl'ün gelişimine katkı ve destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum"

Son olarak İnegöl Belediyesi'nin teknolojik altyapı hamlelerine de değinen Başkan Taban, "Bununla da yetinmeyip dijital cihaz, donanım ve yazılımları kullanalım gayretindeyiz. Pek çok birimimiz yeni nesil teknoloji yapay zeka desteğiyle ne gibi yenilikler oluştururuz, yeni cihazlar alarak ne gibi kolaylıklar sağlarız düşüncesinde çalışıyor. Bunlar bir bütün haline dönüştüğünde emekleriniz hiçbir zaman karşılıksız kalmadı, kalmayacak da. Her birinizin emeğine sağlık. İnegöl'ün gelişimine katkı ve destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşma sonrası İnegöl Belediyesi personelleri önerilerini kürsüye çıkarak anlattı. Personele Başkan Alper Taban ve başkan yardımcıları tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. - BURSA