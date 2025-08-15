İnegöl Belediyesi\'nin DOSTUM Tesisleri, Turizmde Öne Çıkıyor

İnegöl Belediyesi'nin Yeniceköy Mahallesinde yeşillikler içerisinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM); sunduğu imkanlar, sahip olduğu değerler, içerisinde bulunan spor branşları ve doğal güzellikleriyle şehrin turizm alanında en güçlü temsil alanı olarak dikkat çekiyor. Tesis yılın 12 ayı farklı şehirlerden misafirleri ağırlıyor.

Ülke ekonomisine sağladığı katkıyla sanayisi, bereketli topraklarının kokusunu taşıyan ürünleriyle tarımı, damaklarda bıraktığı lezzetle köftesi tartışmasız bir değer olan İnegöl, turizmde de kendini ispatladı. Şifalı sularıyla Oylat Kaplıcaları, Türkiye'nin en uzun mağarası olma özelliği taşıyan Oylat Mağarası, asırlar öncesini günümüze taşıyan tarihi eserleri ve geçmişe ışık tutan müzeleri, adrenalin tutkunlarını kendine hayran bırakan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), eşsiz doğal güzellikleri, yaylaları ve kanyonları, merkezde hayat bulan sosyal yaşam alanları ile İnegöl, turizmin parlayan yıldızı olarak göz kamaştırıyor.

İnegöl'ü hem hacadan hem karadan keşfetme imkanı

Turizm alanında şehrin doğal güzelliklerini yansıtan İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) önemli bir rol üstlenirken, merkez Türkiye'de bilinen ve tercih edilen turizm ve kamp merkezlerinden biri haline geldi. Sunduğu imkanlar, sahip olduğu güzellikler ve verilen hizmetle adından söz ettiren ve Yeniceköy Mahallesinde gölet kenarında doğal güzellikler içerisinde bulunan DOSTUM Tesisleri, konaklama için eşsiz bir mekan. İçerisinde bulunan bungalovlar ile yurdun dört bir yanından misafirleri ağırlayan merkez, sosyal tesis içerisinde farklı spor branşlarıyla ilgili de imkanlar sunuyor. Sivil havacılıktan yamaç paraşütüne, doğa yürüyüşünden kampçılığa, bisikletten okçuluğa, fotosafari, balıkçılık, deniz bisikleti, motocros ve atv turlarından oryantiringe kadar pek çok farklı branşta sporu içerisinde barındıran tesis, İnegöl'ü hem havadan hem karadan keşfetmek için imkan sunuyor.

DOSTUM'da konaklayın, İnegöl'ü keşfedin

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, DOSTUM Tesislerinin sunduğu ev sıcaklığındaki konaklama hizmetinin yanı sıra İnegöl'ü keşfetme adına başvurulabilecek bir merkez olduğunu söyledi. Şehrin doğal güzellikleriyle insanları buluşturan merkezin 13 ayrı branşın yer aldığı bir kompleks olduğuna değinen Başkan Taban, "Doğa severlerin uğrak mekanı olan DOSTUM, isminin de verdiği güvenle kısa sürede ülke çağında nam yapmış bir değer. Göl kenarında bulunan tesisleriyle bulunmaz bir nimet. Ayrıca İnegöl, yamaç paraşütü konusunda ayrı bir özelliğe de sahip. Aktaş Tepe ismi verilen 2222 rakımlı tepe, Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan 3 yöne uçuş imkanı veren bir tepe. Bu özelliğiyle de İnegöl tercih edilen şehir konumunda. Yurt içi ve yurt dışından tüm misafirlerimizi DOSTUM'u ve İnegöl'ü keşfetmeye davet ediyorum. DOSTUM'da 12'şer kişilik 3 adet büyük bungalov, 2'şer kişilik 5 adet küçük bungalov ve 12 kişilik misafirhaneyle birlikte 58 yatak kapasitemiz mevcut" dedi.

Ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

Başkan Taban, DOSTUM'un ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapan bir merkez olduğunu da söyledi. Daha önce oryantiring, motocros, bisiklet ve yamaç paraşütü gibi farklı branşlarda organizasyonların DOSTUM ev sahipliğinde düzenlendiğini kaydeden Taban, "Herkese, her kulübe açık bir merkezimiz var. Sosyal etkinliklerde çadır ve kamp alanımızla yüzlerce misafir ağırladık. Yine ağırlamaya hazırız" diye konuştu.

Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri olacak

Merkezde bir iyileştirme çalışmasının da başladığını hatırlatan Başkan Taban, "DOSTUM Tesislerini Türkiye'nin sayılı kamp ve karavan merkezlerinden birine dönüştürecek çalışmaları başlattık. Yeni spor alanları, kamp ve karavan alanları ile günün ihtiyaçlarına cevap veren bir tesis oluşturuyoruz" dedi. - BURSA