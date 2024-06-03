İnegöl Belediyesi Ücretsiz Otoparkları Kullanın Çağrısı Yaptı

Yerel

İnegöl Belediyesi'nin son yıllarda merkezi noktalar başta olmak üzere şehre kazandırdığı otoparklara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlara "Ücretsiz otoparklarımızı kullanın" çağrısında bulundu.

İnegöl Belediyesi özellikle son dönemde hayata geçirdiği otoparklarla merkezde ve mahalle aralarında ciddi sayıda ücretsiz park alanları oluşturdu. Başkan Alper Taban'ın görev süresi boyunca 143 farklı noktada 6 bin araçlık otopark üreten İnegöl Belediyesi, bu hamlesiyle şehir içi trafiğini rahatlatmış oldu. Başta şehir merkezindeki Merkez Park ile Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı otoparkları, Bankalar Caddesi ile çarşı girişi olarak bilinen Letafet Sokak ve Yenice Mahallesindeki toplam 250 araçlık otoparklar olmak üzere ara sokaklardaki mahalle otoparklarıyla beraber bu alanda atılan adımlar, şehrin trafiğine doğrudan etki etti.

143 noktada 6 bin araçlık otopark

Otopark yapımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren otopark konusunu öncelikli tuttuk. Hızla artan nüfusumuz ve araç sayısını göz önünde bulundurarak bu alanda çalışmalar yaptık. Ekiplerimiz otopark konusunda yaptıkları planlamayla uygun alanları değerlendirirken, ihtiyaç olan ancak boş alan bulunmayan yerlerde de kamulaştırmalarla otopark alanları ürettiler. Neticede dönemimiz içerisinde 143 farklı lokasyonda yeni otopark üreterek toplamda da 6 bin araçlık otoparkı vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olduk. Bu otoparkların kimi sokak aralarındaki mahalle otoparkları kimisi ise şehir merkezine yakın lokasyonlarda 100-150-250 araçlık ücretsiz büyük parklanma noktaları olarak yapıldı. Yani 10 araçlık otoparkımız da var, 250 araçlık otoparkımız da var. ve bunların tamamı ücretsiz şekilde hizmet veriyor. Özellikle çarşı bölgesine yakın noktalarda, merkezin ve çarşının girişi diyebileceğimiz lokasyonlarda böyle büyük parklanma alanlarını hizmete açarak merkezi rahatlatmaya gayret ettik. Bu sayede aslında bir nevi vatandaşlarımıza çarşı dışında yer göstererek, kalabalık bölgelerde yayalaşmayı da teşvik etmiş olduk. İnsanlar araçlarını bırakarak çarşıya yaya olarak girmiş oldu. Bu sayede merkezi lokasyonlarda araç sayısını azalttık" dedi.

Önemli bir otopark hamlesinin de şehrin merkezinde hayat bulduğunu hatırlatan Başkan Taban, "Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projemiz ile hemen karşıda yer alan Merkez Park projelerimiz de otopark konusunda büyük bir katkı sağladı. Her iki projemizin toplamında merkezde 390 araçlık otopark elde ettik. Aynı zamanda Merpa Pazar yeri katlı otoparkını da vatandaşlarımızın kullanımına sunduk" diye konuştu.

Yapmak kadar kullanmak da önemli

Başkan Taban, otoparkların üretilmesi kadar rantabl kullanılmasının da önemli olduğuna dikkat çekerek, "Açık otoparklarımız kullanılıyor ancak kapalı otoparkların kullanımında eksiklikler var. Vatandaşlarımız bu alanları yüzde yüz dolulukla kullanmıyor. Bu alışkanlığı edinmemiz gerekli. Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum, açık ve kapalı tüm otoparklarımızı kullanalım. Araçlarımızın güvenliği ve trafiğin olumsuz etkilenmemesi için bu alışkanlığı kazanmak zorundayız" açıklamalarında bulundu. - BURSA