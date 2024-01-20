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İnegöl Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Düzenliyor

İnegöl Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik beş farklı etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler, 6-12 yaş arasındaki çocukların katılımına açık olacak.

İnegöl Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Düzenliyor
20.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:14
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Eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte İnegöllü çocuklar İnegöl Belediyesi ile tatilini dolu dolu geçirecek.

İnegöl Belediyesi'nin yılın her döneminde farklı etkinlikleriyle düzenlediği buluşmalar, yarıyıl tatilinde de devam edecek. 20 Ocak Cumartesi günü Oyun Arkadaşım çocuk tiyatro oyunu ile başlayan yarıyıl tatili etkinlikleri 6-12 yaş arasındaki çocukların beğenisine sunuldu. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatroları Ekibi tarafından hazırlanan Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen "Oyun Arkadaşım" tiyatro oyununu çocuklar kahkahayla takip etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yıl içerisinde farklı etkinliklerle her yaş grubu ile bir araya geldiklerini ileterek, yarıyıl tatilinde de çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için programlar hazırladıklarını belirtti. Başkan Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onlar dönem içerisinde çok çalıştılar şimdi ise yarıyıl tatilinde dinlenmeyi ve eğlenmeyi hak ettiler. Bizler de 6-12 yaş grubu çocuklarımız için birbirinden farklı beş etkinlik düzenleyerek onlarla birlikte olacağız. Tüm çocuklarımızı etkinliklere bekliyoruz. İyi tatiller diliyorum" dedi.

İnegöl Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel hazırladığı 6-12 yaş grubu için beş farklı etkinlik, 24 Ocak'ta başlayacak, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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