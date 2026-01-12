İnegöl Belediyesi 365 Gün vatandaşının yanında - Son Dakika
İnegöl Belediyesi 365 Gün vatandaşının yanında

12.01.2026 11:17  Güncelleme: 11:21
İnegöl Belediyesi, sosyal hizmetler kapsamında 14 bin aileye ulaştı, eğitim yardımı, gıda yardımları ve sıcak yemek hizmetleri ile vatandaşların yaşamına dokunarak sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.

İnegöl Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 7'den 70'e her kesime dokunan hizmetlerini yılın 365 günü kesintisiz sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Umuteli iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında eğitimden gıdaya, sıcak yemekten engelli hizmetlerine kadar birçok alanda 2025 yılında da on binlerce vatandaşa destek sağlandı.

14 bin aileye sosyal destek

İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen sosyal destek çalışmalarıyla toplam 14 bin 146 aileye, 35 bin 610 kişiye çeşitli yardımlar ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların yaşamına dokunan bu destekler, sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

Öğrencilere eğitim desteği

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen İnegöl Belediyesi, 2 bin 10 öğrenciye üniversite eğitim yardımı sağlayarak gençlerin eğitim hayatına katkı sundu. Sağlanan desteklerle öğrencilerin ekonomik yüklerinin hafifletilmesi hedeflendi.

Gıda yardımları yıl boyunca sürdü

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde 6 bin 91 aileye düzenli gıda yardımı yapıldı. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere ulaştırılan yardımlar, yıl boyunca aralıksız devam etti.

Sıcak yemek hizmetiyle kapı kapı destek

İnegöl Belediyesi'nin öne çıkan hizmetlerinden biri olan sıcak yemek yardımı kapsamında 65 yaş üstü, engelli, hasta ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara her gün sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ulaştırıldı. 2025 yılı boyunca 494 aileye toplam 26 bin 749 öğün sıcak yemek desteği sağlandı. Profesyonel aşçılar tarafından hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler, özel vakumlu kaplarla resmi araçlar eşliğinde evlere teslim edildi.

Çölyak hastalarına özel destek

Sağlık temelli sosyal yardımlar kapsamında 40 aileye çölyak desteği verildi. Glütensiz ürünlerden oluşan destek paketleriyle çölyak hastalarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandı.

Engelli bireylere engelsiz hizmetler

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla 600 engelli bireye Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi aracılığıyla hizmet sunuldu. Ayrıca Engelsiz Futsal Turnuvası düzenlenerek sporun birleştirici gücüyle farkındalık oluşturuldu.

Aile ve toplum odaklı çalışmalar

Toplumsal yapının güçlendirilmesi amacıyla "Güçlü Aile, Güçlü Toplum Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda aile yapısını destekleyen sosyal politikalar, uzman görüşleriyle ele alındı.

Psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri

İnegöl Belediyesi, maddi desteklerin yanı sıra manevi destekleriyle de vatandaşların yanında yer aldı. İNGADEM (İnegöl Aile Danışmanlık Merkezi) üzerinden 2 bin 453 kişiye bireysel, ailevi ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu.

Yaşlılara özel hassasiyet

Yaşlı vatandaşlar için alışveriş desteği, ev temizliği hizmetleri ve bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine ekipler gönderilerek hem ihtiyaçları giderildi hem de moral desteği sağlandı.

Bir telefon kadar yakın

İnegöl Belediyesi, vatandaşların talep ve başvurularını kolaylıkla iletebilmesi için iletişim kanallarını aktif şekilde kullanıyor. Vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi ile 0 530 157 30 00 WhatsApp Çözüm Merkezi üzerinden belediyeye ulaşabiliyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, iletilen başvuruları titizlikle değerlendirerek en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. - BURSA

