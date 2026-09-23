İnegöl'de 22 aile sağlığı merkezi için çalışma başlatıldı, 10'u tamamlandı - Son Dakika
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İnegöl'de 22 aile sağlığı merkezi için çalışma başlatıldı, 10'u tamamlandı

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İnegöl\'de 22 aile sağlığı merkezi için çalışma başlatıldı, 10\'u tamamlandı
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İnegöl'de devlet, belediye ve hayırsever iş birliğiyle 22 aile sağlığı merkezi kazandırılması için çalışma başlatıldı. Yapımı tamamlanan 10 merkezden biri olan Akhisar Mahallesi'ndeki Hafize-Halil Yavuz Aile Sağlığı Merkezi, 3 hekimle hizmet vermeye başladı.

İnegöl'de devlet, belediye ve hayırsever iş birliğinde başlatılan Aile Sağlığı Merkezleri yapım çalışmalarıyla mahallelerde sağlık ocakları artıyor, kişi başına düşen hekim sayısı azalıyor. Bu kapsamda Akhisar Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Hafize- Halil Yavuz Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, hayırsever Yavuz ailesine teşekkür ederek ASM'nin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

İnegöl'de sağlık alanındaki yatırımlar devam ediyor. Devlet, belediye ve hayırsever iş birliğinde hayata geçirilen sağlık yatırımlarıyla sağlık alanında şehir genelinde hizmet kalitesinin artması ve sağlık altyapısının güçlenmesi hedeflenirken, son dönemde bu kapsamda 22 merkez kazandırılması için çalışma başlatıldı. Yapımı tamamlanan 10, inşaat süreci devam eden 7, protokolü imzalanmış ve ruhsat aşamasında olan 2, yapımı planlanan 3 merkez bulunuyor.

Yapımı tamamlanan merkezlerden biri de Akhisar Mahallesi 2. Fatih Caddesi üzerinde hayata geçirilen Hafize-Halil Yavuz Aile Sağlığı Merkezi oldu. 200 m2 arsa üzerinde hayırsever iş insanı Halil Yavuz tarafından yaptırılan merkezin arsası da yine hayırsever tarafından bağışlandı. 2025 yılı Nisan ayında protokolü imzalanan ve 2026 yılı Ocak ayında tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Aile Sağlığı Merkezi bugün halihazırda 3 hekimle bölge halkına hizmet veriyor. Ayrıca aynı binada Akhisar Mahallesi 8 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da bulunuyor.

Vatandaşların hizmetine sunulan merkezi; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Partili meclis üyeleri ve parti yöneticileri ziyaret etti. Aile Sağlığı Merkezini inşa eden hayırsever iş insanı Halil Yavuz'un da katıldığı ziyaret,İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak nezaretinde yapıldı. Merkezin gezilip incelendiği ziyarette, devam eden diğer projelerle ilgili de bilgi alındı. Mahalle sakinlerine yeni ASM'nin hayırlı olması dilekleri iletildi.

Kaynak: İHA
Halil YavuzAkhisarİnegölGüncelSağlıkYerelSon Dakika

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