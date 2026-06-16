İnegöl\'de 7 birimli Aile Sağlığı Merkezi için bağış protokolü imzalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 birimli Aile Sağlığı Merkezi için bağış protokolü imzalandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl ilçesi Alanyurt bölgesinde bulunan Fatih Mahallesi'nde hayırsever Bilge Arıç tarafından inşası üstlenilen '7 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapımı Bağış Protokolü'nü imzaladı. İmza törenine; bağışçı Bilge Arıç, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin de katıldı.

Hayırsever Bilge Arıç'a sağlık alanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Bursa Valisi Erol Ayyıldız, imzalanan protokolün Bursa'ya ve İnegöl ilçesine hayırlı olmasını diledi. - BURSA