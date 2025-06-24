İnegöl\'de Aile Sağlığı Merkezi için Bağış Protokolü İmzalandı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı hayırsever bağışçı Bahri Sevinç tarafından üstlenilen 'İnegöl Filiz Bahri Sevinç Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapımı Bağış Protokolü'nü imzaladı.

İmza törenine; hayırsever bağışçı Bahri Sevinç, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Hayırsever bağışçı Bahri Filiz'e projeye verdiği destekten dolayı teşekkür eden Vali Erol Ayyıldız, protokolün İnegöl ilçesine hayırlı olmasını diledi. - BURSA