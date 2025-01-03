İnegöl'de Bereket Sofrası Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl'de Bereket Sofrası Buluşmaları Devam Ediyor

İnegöl\'de Bereket Sofrası Buluşmaları Devam Ediyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası etkinlikleri kapsamında bu sabah Ertuğrulgazi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah namazının ardından gerçekleştirilen kahvaltıda, bölgenin sorunları istişare edildi.

03.01.2025 11:57  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu sabah Üçevler Caminde Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu hafta Üçevler Camisinde Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmalarının amacını anlattı. Taban, "Her Cuma sabahı bereket sofrası adı altında bir mahallemizde, bir camimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hem sabah namazlarımızı eda ediyoruz hem de bir taraftan sizlerle bir arada oluyoruz. Bu vesileyle sizlerin de bizlere iletmek istediğiniz konular varsa bunlar dinlemiş, karşılıklı istişare etmiş oluyoruz" dedi.

"Bizlere bildirimde bulunun"

Altyapı başta olmak üzere temizlik ve mahallenin diğer sorunlarına ilişkin istişarelerin yapıldığı buluşmada, Başkan Alper Taban vatandaşlardan özellikle temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Diğer hususlarla ilgili de belediyenin iletişim kanallarından bildirimde bulunmayı ihmal etmeyin çağrısı yapan Başkan Taban, "Bizlere vermek istediğiniz tavsiye, öneri her ne varsa bunları da bizlere iletmesini istiyoruz. Bugün Belediye Başkanı burada ama her gün değil. Dolayısıyla gördüğünüz eksik ve aksaklıkları sürekli bizlere iletiyor olmanız bizim için kıymetli. Bunun için farklı iletişim kanallarımız var. En kolayı 153 hattımızı arayabilirsiniz. WhatsApp hattımıza bildirimde bulunabilirsiniz. Gören göz olmak, işiten kulak olmak, bu şehri seven insanlar olarak sahiplenmek lazım" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Alper Taban, Belediye, Politika, İnegöl, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de Bereket Sofrası Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:34:24. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Bereket Sofrası Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.