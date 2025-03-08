İnegöl\'de Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İnegöl Belediyesi'nin kadın personeliyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, "O kadar değerlisiniz ki bulunduğunuz yerde hayata güç katıyorsunuz" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurumda göre yapan kadın personellerle bir araya geldi. İnegöl Belediyesi hizmet binasında bulunan salonda gerçekleşen buluşmada, Başkan Taban kadın personellerin gününü kutlayarak hediye takdiminde bulundu.

İnegöl Belediyesi şehrine değer katan bir kurum

126 personelle şehre hizmet eden İnegöl Belediyesi'nde kadınlar günü kutlama programında konuşan Başkan Alper Taban, "Tüm kadın personellerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin her kademede güzel ve başarılı şekilde yaptığı işler bizleri de mutlu ediyor. İyi ki varsınız. İnegöl Belediyesi önemli ve değerli bir kurum. Şehrine değer katan bir kurum. Sizlerle beraber güçlenmeye devam ediyoruz" dedi.

Hayata güç katıyorsunuz

Hatırlamak ve hatırlanmanın da güzel duygular olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, "Aslında bu hasleti unutmamak, unutturmamak adına yerine getirmiş olduk. Ben bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Sizlere sağlık, sıhhat, mutluluk ve başarılar diliyorum. Hanımefendilerin insan hayatındaki rolü çok değerli. Yeri geliyor çalışan, yeri geliyor iş dünyasında yöneten, yeri geliyor anne, eş, kız kardeş Kadın kimliğinizle inanılmaz dokunuşlar yapıyorsunuz. Beni de yetiştiren bir anne. Cumhurbaşkanını da yetiştiren, hayata kazandıran bir anne, kadın. O kadar değerlisiniz ki bulunduğunuz yerde hayata güç katıyorsunuz" diye konuştu.

Program sonunda kadın personellere hediye takdimi yapan Başkan Taban ile personeller, günün anısına toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirdi. - BURSA