İnegöl'de Hemşire Vefat Etti - Son Dakika
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İnegöl'de Hemşire Vefat Etti

İnegöl\'de Hemşire Vefat Etti
10.07.2026 17:17
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İnegöl'de 35 yaşındaki hemşire Sabiha Tuzcuoğlu evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görev yapan 35 yaşındaki hemşirenin vefatı sağlık camiasını yasa boğdu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Sabiha Tuzcuoğlu (35) evinde aniden fenalaştı. Annesinin rahatsızlandığını gören çocuğu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen meslektaşlarına olay yerinde kalp masajı yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç hemşire kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç yaşta yaşamını yitiren hemşirenin ölümü ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntüye neden olurken, cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnegöl, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de Hemşire Vefat Etti - Son Dakika

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