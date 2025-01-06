İnegöl'de İlk Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Yıkım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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İnegöl'de İlk Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Yıkım Çalışmaları Başladı

İnegöl\'de İlk Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Yıkım Çalışmaları Başladı

İnegöl Belediyesi, Turgutalp Mahallesi'nde şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı için yıkım çalışmalarına başladı. 15 blokta 95 daire ve 2 iş yerinin yer alacağı proje toplamda 7 ayrı etapta tamamlanacak.

06.01.2025 15:44  Güncelleme: 15:46
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İnegöl Belediyesi Turgutalp Mahallesinde şehrin ilk "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" için yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilk kazma vuruldu. 15 blok içerisinde 95 daire ve 2 işyerinden oluşan birinci etapta yıkım çalışmaları başladı.

İnegöl Belediyesi'nin Turgutalp Mahallesinde şehrin ilk "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" için yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilk kazma vuruldu. Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nin kesişim noktasında bulunan 153 bin metrekare alanda yapılması planlanan kentsel dönüşüm, toplamda 7 ayrı etapta tamamlanacak. İlk etapta yıkım çalışmaları bugün itibariyle başladı.

1. etapta 15 blok yıkılacak

Tamamında 130 blok, 842 adet konut ve 5 adet iş yeri bulunan kentsel dönüşüm bölgesinin ilk etabında 15 blok, 95 daire ve 2 dükkan yer alıyor. 1. Etapta Mimar Sinan Caddesi, Kemalettin Sami Paşa Caddesi, İsmail Hakkı Timur Sokak ile Barbaros Caddesi arasında kalan bölgenin dönüşümü yapılacak. Bu alanda binaların tamamı boşaltılarak yıkıma hazır hale getirilmişti. Bugün itibariyle de ekipler yıkım çalışmalarına başladı.

Daha dayanıklı binalarla İnegöl'ün yeni merkezinin yükseleceği kentsel dönüşüm alanında ilk etabın yıkım çalışmalarının olağan dışı bir durum olmadığı sürece 1 aylık süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Akabinde ise hafriyat çalışmaları ve inşaat çalışmaları başlayacak. Yıkılan 15 bloğun yerine bu alanda 7 bloktan oluşan ve içerisinde mini bir meydanı da bulunan İnegöl'ün yeni cazibe merkezi yükselecek.

Vatandaşlardan yüzde 100 destek gelmişti

Öte yandan, yıkım çalışmalarının başladığı kentsel dönüşüm alanının ilk etabında yer alan hak sahipleri çalışmaya yüzde 100 oranında destek vermişti. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Turgutalp, İnegöl, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de İlk Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Yıkım Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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