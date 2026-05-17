İnegöl'de İş Kazası: Bileği Testereye Kaptıran İşçi Yaralandı
İnegöl'de İş Kazası: Bileği Testereye Kaptıran İşçi Yaralandı

17.05.2026 19:24
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste imalathanesinde yaşanan iş kazasında işçi Süleyman T. yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste doğrama imalathanesinde bakım yaptığı sırada sol el bileğini testereye kaptıran işçi Süleyman T. (61), yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Şipali Mahallesi'nde bulunan kereste doğrama imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi Süleyman T., bıçkının bakımını yaptığı sırada sol el bileğini testere kısmına kaptırdı. Bileğinden yaralanan işçi, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçi, daha sonra ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
