İnegöl\'de Kar Yağışı Sürücüleri Zorladı

Yerel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar kamera saniye saniye yansıdı.

Olay İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesine bağlı 1200 rakımlı Boğazova bölgesinin yolunda meydana geldi. Kar sevinci yaşamak isteyen vatandaşlar, bölgeye gitmek üzere yola çıkartılar. Bazı sürücüler yazlık lastiklerle seyretmek isteyince ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yazlık lastikle kar sevinci yaşamak isteyen bir sürücü ise, yolcuları aracın kaputuna ve bagajında oturarak yokuş yukarı çıkmaya çalıştı. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA