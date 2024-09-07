İnegöl'de kurtuluş coşkusu sokaklara taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl'de kurtuluş coşkusu sokaklara taşındı

İnegöl'de kurtuluş coşkusu sokaklara taşındı İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı çerçevesinde İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Zaferden Kurtuluşa etkinlikleriyle tüm şehirde kurtuluş coşkusu yaşandı.

07.09.2024 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de kurtuluş coşkusu sokaklara taşındı

BURSA - İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı çerçevesinde İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Zaferden Kurtuluşa etkinlikleriyle tüm şehirde kurtuluş coşkusu yaşandı.

İnegöl Belediyesi tarafından 6 Eylül şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, gün boyu devam etti. Sabah resmi törenlerle başlayan anma programları, akşamüzeri adeta kurtuluş coşkusunun sokaklara taştığı etkinliklerle devam etti.

İnegöl hep birlikte Zaferden Kurtuluşa yürüdü

6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları çerçevesinde, Cuma akşamı 18.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte; ilçe protokolü, Tarihi İnegöl Mehteri, Gaziler, STK'lar, öğrenciler ve daha pek çok grup bir araya geldi. Tarihi İnegöl Mehteri öncülüğünde yüzlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünden yeni belediye binası önüne kadar yürüdü. Vatandaşların da katıldığı yürüyüş, cadde boyunca görenlerin dahil olmasıyla büyüyerek devam etti.

Halk dansları ekipleri gösterileriyle süsledi

Yeni Belediye binası önüne kadar süren kortej yürüyüşü, İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibi ve İnegöl'deki hemşeri derneklerinin halk oyunları gösterileri izleyenlerin beğenisini aldı.

Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri hafta sonu programları ile devam edecek

Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri hafta sonu programları ile devam edecek. 07 Eylül Cumartesi akşamı 20.00'da Amfi Tiyatroda Kıbrıs Harekatının 50. yılı anısına özel yapılacak etkinlikte İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu "Kahramanlık Ezgileri" konseri gerçekleştirilecek. 08 Eylül Pazar günü Zaferden Kurtuluşa etkinliklerinin finali son 2 yıldır olduğu gibi yine Halhalca Şehitliğinde yapılacak. 09.30'da Halhalca Şehitliğinde Kros Yarışması ve Halk Yürüyüşü olacak. Bu yıl 3'üncüsü yapılan geleneksel etkinlikte İnegöl'de Kurtuluş Savaşının en çetin mücadelesinin verildiği bölgede o günlerin anısına yürünecek. Kros ve yürüyüş bitiminde tüm katılımcılara simit ve çay ikramları yapılacak.

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Etkinlikler, Kutlamalar, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de kurtuluş coşkusu sokaklara taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:45:00. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de kurtuluş coşkusu sokaklara taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement