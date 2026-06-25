İnegöl'de sağlık ve eğitim için imzalar atıldı - Son Dakika
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İnegöl'de sağlık ve eğitim için imzalar atıldı

İnegöl\'de sağlık ve eğitim için imzalar atıldı
25.06.2026 17:01  Güncelleme: 17:03
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezi ve 16 sınıflı okul binası için bağış protokolleri imzalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezi ile 16 sınıflı okul binasına ilişkin bağış protokolleri düzenlenen törenle imzalandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen törende, İnegöl'de sağlık ve eğitim alanında hayata geçirilecek iki önemli yatırım için bağış protokolleri imza altına alındı. Protokoller kapsamında, İnegöl Kemalpaşa Mahallesi'nde hayırsever Talha Timur Han tarafından 5 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek. Akhisar Mahallesi'nde ise hayırsever Saffet Altunal tarafından 16 sınıflı okul binası yaptırılacak. İmza törenine, hayırseverler Talha Timur Han ile Saffet Altunal'ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer katıldı.

Vali Erol Ayyıldız, Bursa'nın gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, sağlık ve eğitim alanında gerçekleştirilecek yatırımların İnegöl ve Bursa için hayırlı olmasını temenni etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de sağlık ve eğitim için imzalar atıldı - Son Dakika

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