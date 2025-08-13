İnegöl'de Sanayi Atıkları İçin Örnek Uygulama - Son Dakika
İnegöl'de Sanayi Atıkları İçin Örnek Uygulama

13.08.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
İnegöl Belediyesi, mobilya sektöründen kaynaklanan tehlikesiz endüstriyel atıkların doğru toplanması ve bertarafı için Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Merkez, haftada 6 gün hizmet vererek, çevre kirliliğini önlemeyi ve şehir estetiğini korumayı amaçlıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayi atıkları konusunda da örnek bir uygulamaya imza atıldı.

İnegöl Belediyesi, özellikle mobilya sektöründen kaynaklanan tehlikesiz endüstriyel atıkların doğru şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla 2020 yılında faaliyete geçirdiği Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi ile her geçen gün sanayi esnafına daha fazla kolaylık sunuyor. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde hizmet veren merkez, tonu sadece 700 TL bedelle atık alımına devam ediyor.

Sanayi atıkları bu merkezde bertaraf ediliyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bu uygulama, hem çevre kirliliğinin hem de şehir estetiğini bozan kötü görüntülerin önüne geçmeyi hedefliyor. Merkezde, sünger, kumaş, kırpıntı gibi tekstil atıkları başta olmak üzere çeşitli tehlikesiz endüstriyel atıklar tek tek kontrol edilerek toplanıyor. Ardından bu atıklar, geri dönüşüm tesislerine veya uygun bertaraf alanlarına yönlendiriliyor.

Temiz çevre için haftanın 6 günü hizmet

Pazartesi'den Cumartesi'ye, haftanın 6 günü 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren merkez, üreticilere önemli bir lojistik avantaj sağlıyor. Teslim edilen atıklar, tonu sadece 700 TL bedelle bertaraf ediliyor. Hem çevreyi koruyan hem de sürdürülebilir üretim anlayışına katkı sağlayan bu uygulama, İnegöl'ün çevresel duyarlılığını her geçen gün güçlendirerek şehrin sanayi kimliğine değer katıyor.

İnegöl Belediyesi, sanayi esnafına kolaylık sağlayan bu hizmetin yanı sıra atık yönetimi denetimlerini de sıkılaştırdı. Endüstriyel atıklar, merkezde tonu yalnızca 700 TL bedelle bertaraf edilebilirken, bu atıkların gelişigüzel çevreye bırakılması halinde, sorumlu kişi veya işletmelere Çevre Kanunu kapsamında 623 bin 242 TL'ye kadar para cezası uygulanacağı bildirildi. Bu uygulama ile hem sanayi bölgesinde hem de şehir genelinde çevre düzeninin korunması hedefleniyor.

İnegöl esnafı şehrine sahip çıkıyor

İnegöl Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesinde sanayi esnafının önemli rol oynadığını belirterek, atıkların doğaya bırakılmaması için duyarlılık çağrısı yapıyor. Bu amaçla Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Timi, işletmelere atıkların doğru şekilde bertarafı konusunda bilgi veriyor. Atıklarını gelişigüzel atan işletmelerin ise Çevre Kanunu gereği cezalandırılacağı hatırlatılıyor. Sanayi üretimi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan İnegöl'de, bu değerlerin korunması için herkesin çevreye duyarlı davranması isteniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Belediye, Ekonomi, Güncel, Çevre, bursa, Hukuk, Yerel, Yaşam

