İnegöl'e yeni meydan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İnegöl'e yeni meydan

İnegöl\'e yeni meydan
07.01.2026 16:15  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi, Sarıpınar Mahallesi'nde 2 bin 170 metrekarelik bir alanda hayata geçirdiği meydan düzenlemesi ile mahalle sakinlerine sosyal bir buluşma noktası sunarak, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden bir yaşam alanı oluşturdu.

İnegöl Belediyesi, Sarıpınar Mahallesi'nde hayata geçirdiği meydan düzenlemesiyle mahalle sakinlerinin bir araya gelip sosyalleşebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden meydan, vatandaşlardan da olumlu geri dönüş aldı.

Merkezin konforunu kırsal mahallelere taşımayı hedefleyen İnegöl Belediyesi tarafından 2 bin 170 metrekarelik alanda tamamlanan proje; özel günlerde kullanılabilecek, günlük hayatta ise buluşma noktası olacak şekilde planlandı. Meydan içerisinde yeşil alanlar, çocuk oyun grubu, fitness alanı ve sert zeminler yer aldı.

Yeşil alan ve oyun grupları dikkat çekiyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında; 1.190 metrekare yeşil alan, 680 metrekare sert zemin, 140 metrekare çocuk oyun alanı ve 80 metrekare fitness alanı oluşturuldu. Çocuk oyun ve spor alanlarında kum zemin tercih edilerek güvenlik artırıldı. Ayrıca meydanda bulunan binanın bakım ve onarımı yapılarak dış cephesi yenilendi. Proje kapsamında dışbudak, çınar, ıhlamur, şeker akçaağacı ve söğüt türlerinde toplam 16 ağaç ile çalı grubu bitkilerin dikimi gerçekleştirildi.

Başkan Taban çalışmaları yerinde inceledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte Sarıpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek tamamlanan meydanda incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Taban, alanın önceki durumuna dikkat çekerek, "Burası harabe bir alandı. Yapılan çalışmayla adeta çiçek gibi bir meydana dönüştü. Vatandaşlarımız çocuklarıyla gelsin, sporunu yapsın, dinlensin. Güzel günlerde kullanılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sarıpınar, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'e yeni meydan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:50:21. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'e yeni meydan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.