İnegöl\'de Yıkılan Apartmanda Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıkımına başlanan 6 katlı apartmanın bahçesinde yangın çıktı.

Olay saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 6 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Binanın bahçesinde kullanılmayan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı ve 1 saat süren yoğun çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA