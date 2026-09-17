İnegöl Turgutalp'ta kentsel dönüşümün 2. ve 3. etabının temeli atıldı - Son Dakika
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İnegöl Turgutalp'ta kentsel dönüşümün 2. ve 3. etabının temeli atıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2'nci ve 3'üncü etapların temeli düzenlenen törenle atıldı. Toplam 21 bin metrekarelik alanda 447 konut ve 66 ticari ünite inşa edilecek; projenin tamamı 7 etap halinde yaklaşık 153 dönümde sürecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2'nci ve 3'üncü etapların temeli düzenlenen törenle atıldı. Birinci etapta 2027 yılı Ekim ayı ilk anahtar teslim tarihi olarak duyurulurken, toplamda yaklaşık 153 dönümlük alanda 7 etap halinde sürdürülen projenin tamamlanmasıyla bölgenin modern konutları, sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleriyle yeni bir yaşam alanına dönüşmesi planlanıyor.

İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 1'inci etabında inşaatlar yükselirken, düzenlenen törenle 2'nci ve 3'üncü etapların da temeli atıldı. Temel atma törenine, İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, Bursa ve İnegöl Belediyelerinin bürokratları, hak sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplamda 842 yapı stoğunun yenileneceği Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk etabının temeli Eylül 2025'te atılmıştı. Kaba inşaat sürecinin sonuna yaklaşılırken, tamamlanan bloklarda ince işçilik ile elektrik ve mekanik tesisat çalışmalarına geçildi. Çatı seviyesine ulaşan bloklarda ise kaplama ve yalıtım çalışmaları ise sürüyor.

2'NCİ VE 3'ÜNCÜ ETAPLARDA 447 YENİ KONUT, 66 TİCARİ ÜNİTE YER ALIYOR

Düzenlenen törenle temeli atılan 2'nci ve 3'üncü etaplar kapsamında da mevcut 31 blokta bulunan 192 dairenin yıkımı tamamlandı. Toplam 21 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek yeni etaplarda 8 blokta 447 konut ve 66 ticari ünite inşa edilecek. Toplam 77 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak proje kapsamında yalnızca konut ve ticari alanlar değil, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatılar da oluşturulacak. Yeni yaşam alanında 447 araçlık açık ve kapalı otopark, yaklaşık 5 bin metrekare yeşil alan, çocuk oyun alanları, kapalı yüzme havuzu ve elektrikli araç şarj istasyonları yer alacak.

'BURADA ÇOK CİDDİ BİR EMEK VAR'

Projenin temel atma töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, projenin önemine dikkat çekerek, "Burada çok ciddi bir emek var, çok ciddi bir gayret var. Buranın bir geçmiş hikayesi var. Hak sahipleriyle görüşülmeye başladığımızda bu işin ne kadar zor ve zahmetli olduğunu gördük. Ben bu noktada bizlere destek veren tüm hak sahiplerine de teşekkür ediyorum. Büyük oranda da yüzde 90'ın üzerinde destek verilmesiyle bu çalışmalar buralara geldi. Şehrimizi gerek sağlıklı yapılar oluşturmak, afetlere hazırlamak, dirençli bir şehir oluşturmak gibi pek çok hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için de yapılacak işlerden biri kentsel dönüşümler. Yapı stoğunun dirençli hale getirilmesi. Biz de bu noktada vatandaşlarımızın riskli yapılarını dönüştürerek daha dirençli bir kent oluşturabilmek adına gayret içerisindeyiz. Mesai arkadaşlarıma bu noktada teşekkür ediyorum. Bakanlıkla ilgili konular oluyor, Bakanlığımızdan destek alıyoruz. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehirle ilgili konular oluyor Büyükşehir Belediyemizin kapısını çalıyoruz. Nihayetinde geçen yıl Eylül ayında hemen karşı tarafta birinci etabımızın temelini atmıştık. Bir yıl içerisinde binalarımız bu seviyeye geldi. Bugün de artık ikinci ve üçüncü etapların temeli atılacak. Akabinde dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etaplar gerçekleşecek" diye konuştu.

'AFET ÖNCESİ ATILAN HER ADIM DEĞERLİ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba ise yapılan projenin önemine değinerek, "Burada gördüğümüz sahne çok önemli. Afet sonrası değil, öncesinde atılmış çok önemli bir adım. O yüzden bu tür çalışmaları desteklememiz gerekiyor. Bu çalışmalarda uzlaşma süreçleri çetin oluyor ama bir şekilde nihayete ermesi gerekiyor" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜLKEMİZİN ÖNCELİKLİ ÇALIŞMALARINDAN'

İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay da İnegöl açısından önemi bir anı yaşadıklarını vurgulayarak "Öncelikle İnegöl Belediye Başkanımızı böyle bir projeyi hayata geçirdiği için tebrik ediyorum. Kentsel dönüşüm ülkemizin öncelikli çalışmalarından. Ülkemiz deprem bölgesi ve bundan dolayı çok acılar yaşadık maalesef. Kentsel dönüşüm de afete hazırlık noktasında en önemli çalışmalardan biri" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin 2'nci ve 3'üncü etaplarının temel atma töreni, temel atma butonuna basılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: DHA
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