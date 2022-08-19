Londra'da demir yolu çalışanları grev yaptı - Son Dakika
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Londra'da demir yolu çalışanları grev yaptı

19.08.2022 13:17
Londra'da demir yolu çalışanları grev yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da demiryolu çalışanları maaşlarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla greve gitti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da demiryolu çalışanları maaşlarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla greve gitti.

İngiltere'nin genelinde başlayan eylemler ile birlikte başkent Londra'da da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar kapalı metro duraklarıyla karşılaştı. Londra'da bulunan bir çok metro istasyonu tren seferlerini durdururken, işlerine gitmek isteyen Londralılar otobüs ve bisiklet kullanmak zorunda kaldı. Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası (RMT) tarafından başlatılan eylemlerin yıl boyunca belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - LONDRA

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Kaynak: İHA

England, Londra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Londra'da demir yolu çalışanları grev yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Londra'da demir yolu çalışanları grev yaptı - Son Dakika
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