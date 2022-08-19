İngiltere'nin genelinde başlayan eylemler ile birlikte başkent Londra'da da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar kapalı metro duraklarıyla karşılaştı. Londra'da bulunan bir çok metro istasyonu tren seferlerini durdururken, işlerine gitmek isteyen Londralılar otobüs ve bisiklet kullanmak zorunda kaldı. Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası (RMT) tarafından başlatılan eylemlerin yıl boyunca belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - LONDRA

Kaynak: İHA

England, Londra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Londra'da demir yolu çalışanları grev yaptı - Son Dakika

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