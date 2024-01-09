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İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant mahallelerde vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika
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İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant mahallelerde vatandaşlar ile bir araya geldi

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, İlçe Emniyet Amiri ve Komutan yardımcısı ile birlikte Akkum ve Karaağaç mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Nalbant, sorunların çözüleceğini ve eksiklerin giderileceğini belirtti.

İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant mahallelerde vatandaşlar ile bir araya geldi
09.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:39
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Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant mahallelerde vatandaşlar ile bir araya geldi.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, İlçe Emniyet Amiri ve Komutan yardımcısı ile birlikte Akkum ve Karaağaç mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kaymakam Nalbant'ı mahalle muhtarları karşıladı. Vatandaşların taleplerini dinleyen Nalbant, her iki mahallede de oluşan sorunların ortadan kalkacağını söyleyerek eksiklerin giderileceğini belirtti. Mahalle muhtarlarından detaylı ve genel bilgileri not alan Kaymakam Nalbant, çay içerek mahalle sakinleri ile sohbet etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant mahallelerde vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant mahallelerde vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika
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