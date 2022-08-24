Misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Ustaoğlu'na Başkan Bozkurt teşekkür ederken, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu da nazik ziyaretleri dolayısıyla İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ile birlikte bir süre sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Başkan Bozkurt'tan Kaymakam Ustaoğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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