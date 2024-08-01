İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, park çalışmalarını inceledi

Yerel

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçede devam eden park çalışmalarını yerinde inceledi.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçede yapımı devam eden Anıt Park ve Pazaryeri Park'ı ilçe sakinleri ile ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Harmancı, ilçe sakinlerinin ve ilçeye gelenlerin parklardan daha iyi yararlanmaları için başlatılan yenileme ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Hamamcı, beraberindeki heyet ile birlikte belediye tarafından yapımı devam eden Anıt Park ve Pazaryeri Park'ına gerçekleştirilen ziyarette, yapılan çalışmalar hakkında ilçe sakinleri ile birlikte istişare ederek, fikir alışverişinde bulundu. İnsanların gönüllerince vakit geçirecekleri alanların oluşturulması için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten başkan Hamamcı, ilçemize en güzel hizmeti getirmek için çalışıyoruz dedi. - ESKİŞEHİR