İnönü Belediyesi, Dereyalak Mahallesi\'ndeki Halı Yıkama Yerini Yeniliyor

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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın Dereyalak Mahallesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, mahalle muhtarı ve sakinlerinin talepleri dikkate alınarak mahallede bulunan halı yıkama yerinde kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı.

Mahalle sakinlerinin yıllardır dile getirdiği ihtiyaç ve talepler doğrultusunda harekete geçen belediye, bu projeyle mahallenin önemli bir eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Hem estetik görünüm hem mahallelinin ihtiyacı karşılanıyor. Başkan Hamamcı'nın ziyaretinde mahalle muhtarı ve sakinleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, halı yıkama yerinde çeşitli düzenlemeler yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, halı yıkama yerinin duvarlarının yükseltilmesi, yapının genel tadilatı ve çevre düzenlemesi çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmalar sayesinde hem mahalle sakinlerinin günlük yaşamı kolaylaşacak hem de bölgenin estetik görünümü iyileştirilecek.

Çalışmaların başladığını belirten Başkan Hamamcı, "Mahalle sakinlerimiz istiyor, biz yapıyoruz. Amacımız, halkımızın ihtiyaçlarına en hızlı ve etkili şekilde yanıt verebilmek. Bu proje, mahallemizdeki yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım. Mahalle sakinlerimizle el ele vererek daha güzel bir yaşam alanı oluşturacağız" dedi.

Belediye yetkilileri, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm adımların atıldığını ve çalışmalarda titizlikle ilerlenildiğini belirtti. Yenileme çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi planlanıyor ve mahalle sakinlerinin yeni halı yıkama yerini en kısa zamanda kullanabilmesi hedefleniyor. Başkan Hamamcı, mahalle ziyaretlerinin ve halkla birebir iletişimin, belediye hizmetlerinin etkinliğini artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, bu tür projelerin devam edeceğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR