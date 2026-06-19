İnönü Belediyesi filosuna elektrikli araç takviyesi yaptı

İnönü Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve belediye çalışmalarını daha hızlı, verimli ve çevre dostu bir şekilde sürdürmek amacıyla araç filosunu 4 yeni elektrikli araçla güçlendirdi.

İnönü Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen hizmetlerin etkinliğini artırmak ve ulaşım ihtiyaçlarını daha ekonomik yöntemlerle karşılamak amacıyla araç filosuna dört adet elektrikli araç kazandırdı. Yeni araçlar, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlayacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, elektrikli araçların hem ekonomik hem de çevreci özellikleriyle belediye hizmetlerinde önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. İnönü Belediyesi, teknolojik ve çevreci yatırımlarla hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor. - ESKİŞEHİR