İnönü Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yaşam Kalitesini Artırıyor

İnönü Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Aşağıkuzfındık mahallesinde vatandaşlarında talebi üzerine metruk halı yıkama yeri daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi için İnönü Belediyesi tarafından yenileniyor. Yapılan çalışma ile hem hijyen şartlarının iyileştirilmesi hem de mahalle sakinlerinin daha rahat kullanabileceği, düzenli ve sağlam bir alan oluşturulması amaçlanıyor. Belediye ekipleri, kırsal bölgelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye ve hizmetleri vatandaşların ayağına götürmeyi sürdürüyor.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Merkezde olduğu gibi kırsalda da hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" mesajını verilerek yapılan yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına açılacağını belirtildi. - ESKİŞEHİR