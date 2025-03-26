İnönü Belediyesi\'nden Oklubal\'a Yeni Sundurma Projesi

İnönü Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, Oklubal'da başlatılan sundurma yapım çalışmaları devam ediyor.

İnönü Belediyesi, vatandaşların sosyal alanlardan daha konforlu bir şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Oklubal Mahallesi'nde başlatılan sundurma yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle yaz aylarında güneşten, kış aylarında ise yağmur ve olumsuz hava şartlarından korunmayı sağlayacak olan sundurma, bölge sakinlerinin kullanımına büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Bu noktada estetik tasarımıyla da çevreye uyum sağlayacak şekilde planlanan yapı, modern ve dayanıklı malzemelerle inşa ediliyor. - ESKİŞEHİR