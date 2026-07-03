İnönü Belediyesi\'nden Sarı Su Deresi\'nde kapsamlı temizlik çalışması

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçe genelinde çevre düzeni, taşkın riskinin azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Sarı Su Deresi'nde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

TOKİ Konutları'nda ikamet eden vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Sarı Su Deresi'nin Jandarma çıkışından TOKİ Konutları istikametine uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bölümünde dere yatağı temizleniyor. İnönü Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile dere yatağındaki birikintiler ve su akışını engelleyen unsurlar temizlenerek, suyun daha güvenli, kontrollü ve sağlıklı bir şekilde akmasının sağlanması hedefleniyor. Böylece muhtemel çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçenin daha yaşanabilir ve estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Sarı Su Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışmasının başlatıldığı ve bu çalışmanın ilçe sakinlerine hayırlı olması dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR