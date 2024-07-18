İnönü Belediyesi, TMO ile işbirliği yaparak çiftçilere destek sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnönü Belediyesi, TMO ile işbirliği yaparak çiftçilere destek sağlıyor

İnönü Belediyesi, çiftçilerin ürünlerini kolaylıkla satabilmeleri için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığı girişimler meyvesini verdi. TMO ilçede alım ofisi açtı.

18.07.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnönü Belediyesi, çiftçilerin ürünlerini kolaylıkla satabilmeleri için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığı girişimler meyvesini verdi. TMO ilçede alım ofisi açtı.

İnönü Belediyesi, çiftçilerin ürünlerini kolaylıkla satabilmeleri için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığı girişimler meyvesini verdi TMO ilçede alım ofisi açtı. Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın öncülüğünde yapılan girişimler sonrası, TMO'nun ürün alımı için randevu sisteminden kayıt yaptıran üreticiler belediye tarafından şantiye alanında yer verilen Ziraat Odası Kantarında ürünlerini tarttırarak yine belediye başkanlığı tarafından şantiyede yer verilen TMO alanına teslim etmeye başladılar.

Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın yoğun çabaları ve girişimleri sayesinde ilçeye kazandırılan Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçilere hizmet vermeye başladı. Başkan Hamamcı, bu çalışmaya verdiği önemi vurgulayarak, TMO'nun ve belediye başkanlığı tarafından yeni alan verilerek yenilenen kantarın ilçedeki çiftçilere hayırlı olmasını diledi. "Ürünleriniz bol, kazancınız bereketli olsun" mesajını paylaşan Başkan Hamamcı, çiftçilerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi.

İnönü Belediyesi'nin katkılarıyla, şantiye alanına taşınan Ziraat Odası kantarında yapılacak alımlar sayesinde çiftçiler ürünlerini ilçede satma imkanına kavuşarak daha rahat bir şekilde değerlendirebilecekler. Ayrıca, kantarda ürünlerini tarttıran çiftçilerin bir nebze yorgunluğunu hafifletmek için İnönü Belediye Başkanlığı kantar alanında açılan çadırda çay ve soğuk su ikramında bulunmaya başladığı belirtildi.

Bu yeni düzenleme ile çiftçilerin hasat zamanı ürünlerini satma sürecindeki zorlukların azaltılması hedefleniyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarımsal üretimin desteklenmesi adına uzun zamandır talep edilen bu girişimi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtirken ilçe çiftçisi de bu kadar kısa sürede kantar ve TMO ofisinin ilçede açılmasını sağladıkları için Başkan Hamamcıya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, İnönü, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnönü Belediyesi, TMO ile işbirliği yaparak çiftçilere destek sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:15:58. #1.11#
SON DAKİKA: İnönü Belediyesi, TMO ile işbirliği yaparak çiftçilere destek sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement