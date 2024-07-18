İnönü Belediyesi, TMO ile işbirliği yaparak çiftçilere destek sağlıyor

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İnönü Belediyesi, çiftçilerin ürünlerini kolaylıkla satabilmeleri için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığı girişimler meyvesini verdi. TMO ilçede alım ofisi açtı.

İnönü Belediyesi, çiftçilerin ürünlerini kolaylıkla satabilmeleri için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığı girişimler meyvesini verdi TMO ilçede alım ofisi açtı. Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın öncülüğünde yapılan girişimler sonrası, TMO'nun ürün alımı için randevu sisteminden kayıt yaptıran üreticiler belediye tarafından şantiye alanında yer verilen Ziraat Odası Kantarında ürünlerini tarttırarak yine belediye başkanlığı tarafından şantiyede yer verilen TMO alanına teslim etmeye başladılar.

Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın yoğun çabaları ve girişimleri sayesinde ilçeye kazandırılan Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçilere hizmet vermeye başladı. Başkan Hamamcı, bu çalışmaya verdiği önemi vurgulayarak, TMO'nun ve belediye başkanlığı tarafından yeni alan verilerek yenilenen kantarın ilçedeki çiftçilere hayırlı olmasını diledi. "Ürünleriniz bol, kazancınız bereketli olsun" mesajını paylaşan Başkan Hamamcı, çiftçilerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi.

İnönü Belediyesi'nin katkılarıyla, şantiye alanına taşınan Ziraat Odası kantarında yapılacak alımlar sayesinde çiftçiler ürünlerini ilçede satma imkanına kavuşarak daha rahat bir şekilde değerlendirebilecekler. Ayrıca, kantarda ürünlerini tarttıran çiftçilerin bir nebze yorgunluğunu hafifletmek için İnönü Belediye Başkanlığı kantar alanında açılan çadırda çay ve soğuk su ikramında bulunmaya başladığı belirtildi.

Bu yeni düzenleme ile çiftçilerin hasat zamanı ürünlerini satma sürecindeki zorlukların azaltılması hedefleniyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarımsal üretimin desteklenmesi adına uzun zamandır talep edilen bu girişimi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtirken ilçe çiftçisi de bu kadar kısa sürede kantar ve TMO ofisinin ilçede açılmasını sağladıkları için Başkan Hamamcıya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR