İnönü Belediyesi Yabani Ot Temizliği İçin Çalışmalara Başladı

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İnönü Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde yabani ot temizliği için yoğun bir çalışma başlattı.

İnönü Belediyesi'ne bağlı ekipler bahar aylarının gelmesiyle birlikte park, cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme ve ilaçlama, yol süpürme, mevsimlik bitkilerin çapalanması ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde parklarda bulunan çimler belediye ekipleri tarafından biçilirken, muhtelif mahalle ve caddelerde bulunan yürüyüş alanları, oturma alanları ve yol kenarlarında uzayan ve tehlike arz eden kurumuş otlar tek tek temizleniyor. Çalışmalar doğrultusunda sıcak havaların gelmesi sebebiyle yangın riski oluşturan yabani otların temizlenmesi çalışmalarına ekipler gün boyu devam ediyor. - ESKİŞEHİR