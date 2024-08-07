İnönü Belediyesi Yaz Aylarında Kapsamlı Projeler Yürütüyor - Son Dakika
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İnönü Belediyesi Yaz Aylarında Kapsamlı Projeler Yürütüyor

İnönü Belediyesi Yaz Aylarında Kapsamlı Projeler Yürütüyor

Eskişehir'in İnönü ilçesi, belediye ekiplerinin devam eden çalışmaları ile yaz aylarını dolu dolu geçiriyor. İlçe genelinde park yenileme, temizlik çalışmaları ve yol düzenlemeleri gibi kapsamlı projeler yürüten İnönü Belediyesi, vatandaşların taleplerine hızla cevap veriyor.

07.08.2024 16:19  Güncelleme: 16:22
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İnönü Belediyesi yaz aylarında ilçenin çeşitli noktalarında kapsamlı projeler yürütüyor.

Eskişehir'in İnönü ilçesi, belediye ekiplerinin devam eden çalışmaları ile yaz aylarını dolu dolu geçiriyor. Merkez ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerine hızla cevap veren İnönü Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında kapsamlı projeler yürütüyor. İlçe genelinde iki büyük parkta eş zamanlı olarak yenileme çalışmaları gerçekleştiren belediye, Otosan evleri bölgesinde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Bölge sakinlerinin istekleri doğrultusunda bank ve kamelyalar yerleştiren belediye, halkın memnuniyetini kazandı.

İlçenin en uzak mahallelerinden Seyitali Mahallesi'nden gelen talepler üzerine cami kömürlüğü ve sosyal tesis yanındaki sundurma için malzeme ve iş makinesi desteği sağlayan belediye, ayrıca valilik ile ortaklaşa olarak ilçenin sembollerinden biri olan havacılık sporunun önemli noktalarından C Tepesi yolunda düzenleme çalışmaları yapıyor.

Dereyalak Mahallesi'nde köy ve tarla yollarının bağlantı çalışmalarını tamamlayan belediye, ara vermeden Erenköy Mahallesi'ne geçerek burada bozulan yollara stabilize malzeme yayma ve yol iyileştirme çalışmaları sürdürüyor.

Belediye ekipleri ayrıca, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda ot ve kaldırım temizliği, yollardaki refüjlerde bozulan çitlerin yenilenmesi, çamaşırhanelerde elektrik hatlarının onarımı ve sokak çeşmelerinin yenilenmesi gibi birçok farklı alanda çalışmalarına devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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