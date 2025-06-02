Eskişehir'de İnönü Belediyesi ekiplerince ilçenin çehresini değiştirecek aydınlatma direklerinin yapım çalışmalarına başlandığı duyuruldu.
İnönü Belediyesi'nin ilçede yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Altınbayır Mevkii'nde aydınlatma direklerinin yapım çalışmalarına başlandı. Bölgenin aydınlatmasını güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarla ilgili belediye tarafından yapılan açıklamada, projelerin planlı bir şekilde devam ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › İnönü Belediyesi Yeni Aydınlatma Direkleriyle İlçeyi Aydınlatıyor - Son Dakika
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