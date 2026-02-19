İnönü\'de \'Yerel Yönetimleri Tanıyoruz\' dersi belediyede işlendi

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde bulunan Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi kapsamında 'Yerel Yönetimleri Tanıyoruz' konusunu belediyede uygulamalı olarak işledi.

Okulun 2/A ve 2/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İnönü Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ile bir araya geldi. Belediye Konferans Salonu'nda öğrencileri ağırlayan Başkan Hamamcı, belediyelerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi vererek yerel yönetimlerin vatandaşlara sunduğu hizmetleri anlattı. Öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtlayan Hamamcı, yerel yönetimlerin günlük yaşam içindeki önemine değindi. Belediye binasını gezen öğrenciler ile toplu fotoğraf çekildi.

Başkan Hamamcı, "Minik yavrularımızı Belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi. - ESKİŞEHİR