İnönü'de 'Yerel Yönetimleri Tanıyoruz' dersi belediyede işlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnönü'de 'Yerel Yönetimleri Tanıyoruz' dersi belediyede işlendi

İnönü\'de \'Yerel Yönetimleri Tanıyoruz\' dersi belediyede işlendi
19.02.2026 12:07  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde bulunan Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi kapsamında 'Yerel Yönetimleri Tanıyoruz' konusunu belediyede uygulamalı olarak işledi.

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde bulunan Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi kapsamında 'Yerel Yönetimleri Tanıyoruz' konusunu belediyede uygulamalı olarak işledi.

Okulun 2/A ve 2/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İnönü Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ile bir araya geldi. Belediye Konferans Salonu'nda öğrencileri ağırlayan Başkan Hamamcı, belediyelerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi vererek yerel yönetimlerin vatandaşlara sunduğu hizmetleri anlattı. Öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtlayan Hamamcı, yerel yönetimlerin günlük yaşam içindeki önemine değindi. Belediye binasını gezen öğrenciler ile toplu fotoğraf çekildi.

Başkan Hamamcı, "Minik yavrularımızı Belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ali İhsan Aydın, Eskişehir, İnönü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnönü'de 'Yerel Yönetimleri Tanıyoruz' dersi belediyede işlendi - Son Dakika

Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:33:33. #7.11#
SON DAKİKA: İnönü'de 'Yerel Yönetimleri Tanıyoruz' dersi belediyede işlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.