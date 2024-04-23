Eskişehir İnönü İlçesi\'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Eskişehir İnönü İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir dizi etkinlik ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İbrahim Temel'in İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın makamını temsili olarak devralmasıyla başladı. Temsili başkanlık devir teslim töreni sonrası İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın katılımlarıyla İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen tören programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan bayram programı, öğrenciler tarafından okunan şiir, halk oyunları gösterisi sonrası bando eşliğinde ilçe turunun yapıldığı yürüyüş ve Cumhur Meydanı'nda belediyenin çocuklar için balon, meyve suyu ve kek ikramları yapılması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR