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İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor - Son Dakika

İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor

13.11.2021 11:32

İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor Türkiye genelinde pek çok bölgede yetişen, vatandaşların ise zehirli sanıp yemekten korktuğu "melki" mantarının faydaları saymakla bitmiyor.

İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor

BURSA - Türkiye genelinde pek çok bölgede yetişen, vatandaşların ise zehirli sanıp yemekten korktuğu "melki" mantarının faydaları saymakla bitmiyor.

Çam ve meşe ormanlarında kendiliğinden yetişen melki mantarına "kanlıca" ve "çam mantarı" da deniyor. Özellikle eylül ve ekim aylarında toplanan kanlıca mantarı, şemsiyesi turuncu renkli bir mantar. Şemsiyesi 4-14 cm arasında değişiyor. Başta ızgara olmak üzere et sote ve kavurmalara katılıyor. Ayrıca börek, turşu ve ekmek yapımında kullanılıyor. Türkiye genelinde pek çok bölgede yetişen melki mantarı yüksek miktarda amino asit içeriyor. Aminoasitler ise vücudun protein dengesini sağlıyor. Bu sebeple belli aralıklar ile melki mantarı tüketilmesi vücuda oldukça faydalı. Melki mantarı, fosfor, demir, sodyum, potasyum, magnezyumun yanı sıra B ve C vitaminleri de ihtiva ediyor. Önemli bir protein kaynağı olan bu mantar çok lezzetli. Haftada en az bir kez bu mantarı tüketmek bağışıklık sistemini de koruyor.

Bursa'da Tuz Pazarı'nda melki mantarı satan pazarcı Hüseyin Karataş, "Bu mantar, kanlıca ve çam mantarı olarak da biliniyor. Uludağ ormanlarında bol yetişiyor. Taze ve güzel pişirildiğinde çok lezzetli olur. Biz kilosunu 35 liradan satıyoruz. Fiyatı büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişip 40 liraya kadar çıkıyor. Eylül ve ekim aylarında toplanma zamanı geldiğinde bu mantarı dağlara çıkıp topluyorlar. Bu mantar bize Keles ve Orhaneli bölgesinden geliyor" dedi.

Pazara melki mantarı almaya gelen bir vatandaş ise, "Ben kırk yıldan beri melki mantarı yiyorum. Çok lezzetli oluyor, severek yiyorum. Bütün vatandaşlara da ısrarla tavsiye ediyorum. İnsanlar bu mantarı zehirli sanıp korkuyorlar. Hiç çekinmesinler, bilerek alıp kararında yedikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Bu mantar gayet sağlıklı, lezzetli ve doğal" dedi.

İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor
İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor
İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor
İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor

Türkiye, Mantar, Eylül, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor - Son Dakika


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