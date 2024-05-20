İnternet Kullanmayan Vatandaşların Hastane Randevularını Alıyor - Son Dakika
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İnternet Kullanmayan Vatandaşların Hastane Randevularını Alıyor

İnternet Kullanmayan Vatandaşların Hastane Randevularını Alıyor

İzmir Bornova'da fatura ödeme merkezi işleten Rahim Şerifoğlu, iş yerindeki bilgisayar aracılığıyla internet kullanmayan yaşlı vatandaşların hastane randevularını alıyor. Şerifoğlu, bu hizmeti genelde yaşlı insanlara yardımcı olmak amacıyla ücretsiz olarak sunuyor.

20.05.2024 10:27
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İzmir'in Bornova ilçesinde yıllardır fatura ödeme merkezi işleten Rahim Şerifoğlu, 2 yıldır ise iş yerindeki bilgisayar aracılığıyla özellikle internet kullanımını bilmeyen vatandaşların hastane randevularını alıyor. Yaptığı hizmetten bahseden Şerifoğlu, "Genelde yaşlı insanlar geliyor. Onlara yardımcı olmak amacıyla yapıyorum. Parası olan 10 TL veriyor, yoksa zaten sorun değil" dedi.

"Genelde yaşlı insanlar geliyor"

İzmir Bornova'da yıllardır fatura ödeme merkezi işleten Rahim Şerifoğlu, 2 yıldır ise iş yerindeki bilgisayar aracılığıyla internet kullanımını bilmeyen yaşlı vatandaşların hastane randevularını alıyor. İşlemleri E-Devlet üzerinden yaptığını ifade eden Şerifoğlu, "Genelde yaşlı insanlar geliyor. Onlara yardımcı olmak amacıyla yapıyorum. Parası olan 10 TL veriyor, yoksa zaten sorun değil. İnterneti kullanmayı bilmeyenler var. Herkes bunu yapamaz zaten. İnterneti kullanmasını bilmesi, E-Devlet'i açması, randevu saatlerini bilmesi, randevu iptal etmeyi bilmesi lazım. 24 yıldır fatura ödeme merkezini işletiyorum, randevu alma işini de 2 yıldır yapıyorum" dedi.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Randevu almak için fatura ödeme merkezine geldiğini belirten 57 yaşındaki Şaban Karaali, "İnternetten randevu almayı bilmediğim için Rahim arkadaşıma geldim. Kendisi bize yardımcı oluyor. Yaklaşık 6 aydır ihtiyaç olduğu zaman randevu almak için buraya geliyorum. Dermatoloji bölümü için bakmıştık ama orada yoğunluk olduğu için randevu oluşturamadık" ifadelerini kullandı. 63 yaşındaki Ramazan Mert Türk ise, "3 hafta önce olduğum katarakt ameliyatının randevusunu buradan almıştım. Bugün de kontrole gideceğim için hastane çıktısı aldım" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnternet Kullanmayan Vatandaşların Hastane Randevularını Alıyor - Son Dakika

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