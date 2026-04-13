İpekyolu kariyer fuarı 2026 için geri sayım başladı - Son Dakika
İpekyolu kariyer fuarı 2026 için geri sayım başladı

İpekyolu kariyer fuarı 2026 için geri sayım başladı
13.04.2026 17:23  Güncelleme: 17:24
Malatya'da 15-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek İpekyolu Kariyer Fuarı, üniversite öğrencilerini ve yeni mezunları sektördeki firmalarla bir araya getirmeyi amaçlıyor. Fuarda çeşitli atölye ve paneller ile kariyer planlaması ve iş hayatına hazırlık konuları ele alınacak.

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı paydaşlığında düzenlenecek olan İpekyolu Kariyer Fuarı 2026 için kayıt süreci devam ediyor.

Malatya'da 15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar, üniversite öğrencilerini ve yeni mezunları kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu büyük organizasyon, sadece İnönü Üniversitesi ile sınırlı kalmayıp bölgedeki 8 üniversitenin güçlü iş birliğine dayanıyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu vizyona ortak olan paydaş kurumlar arasında yer alıyor.

Fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikler, katılımcıların farklı sektörleri tanımasına ve kariyer planlarını şekillendirmesine katkı sağlayacak. Bu çerçevede gerçekleştirilecek Sektör Tanıtım Panellerinde, alanında deneyimli profesyoneller tarafından sektörlerin güncel durumu, gelecek trendleri ve kariyer fırsatları ele alınacak. Kariyer Haritası Planlama Atölyesi'nde katılımcılar, ilgi alanları, becerileri ve hedefleri doğrultusunda kişisel kariyer planlarını oluşturma imkanı bulacak. Mentörlük desteğiyle yürütülecek atölyede, uzun vadeli kariyer planlamasına yönelik bilgiler paylaşılacak.

İş Hayatına Hazırlık Atölyesi'nde ise iş yeri kuralları, ekip çalışması, zaman yönetimi ve profesyonel davranışlar gibi konularda katılımcılara rehberlik edilecek. Fuar kapsamında ayrıca İşe Alım Simülasyonu ve Simülasyonlu İş Görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde katılımcılar, işe alım süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleyerek mülakat performanslarına ilişkin geri bildirim alma fırsatı yakalayacak.

Staj olanakları ve yeni mezunlar için iş fırsatlarına dair sunumları ile firmalar, öğrenci ve mezunlara yönelik kariyer imkanlarını tanıtacak. Katılımcılar, şirket temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak başvuru süreçleri hakkında bilgi edinebilecek. İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda tamamen ücretsiz düzenlenecek fuar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuara, https://ipekyolukaf.inonu.edu.tr/2026/index.html adresinden kayıtlar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu kariyer fuarı 2026 için geri sayım başladı - Son Dakika

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
SON DAKİKA: İpekyolu kariyer fuarı 2026 için geri sayım başladı - Son Dakika
