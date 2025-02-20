İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Ücretsiz Hizmetler - Son Dakika
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Yerel

İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Ücretsiz Hizmetler

İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi, vatandaşlara ücretsiz sağlık ve spor hizmetleri sunuyor.

20.02.2025 19:50
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İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi sağlıklı bir gelecek için hizmet sunuyor

VAN - Van'ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi, sunduğu hizmetlerle sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlıyor.

Bireyleri ve toplumu sağlıklı hayata teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan sağlıklı hayat merkezleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kanser taramalarının yanı sıra beslenme, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı, tütün, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele gibi farklı birçok alanda hizmet sunan merkezlerde ayrıca sağlıklı bir yaşam için spor salonları da yer alıyor. İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezine gelen vatandaşlar; fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, enjeksiyon-pansuman hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı, kanserin erken teşhisi ve taraması, enfeksiyon hastalıkları ile sigarayı bırakma, psiko-sosyal ve beslenme danışmanlığı gibi birçok hizmete ücretsiz ulaşılabiliyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul, merkezde birçok alanda hizmet sunduklarını ifade ederek, "Amacımız sağlıklı yaş almak ve sağlıklı yaşamaktır. Sağlıklı hayat merkezinde spor salonumuz var. Spor salonunda vatandaşların herhangi bir bel, boyun fıtığı varsa ya da fizik tedavi ile ilgili herhangi bir durum varsa fizyoterapistler eşliğinde spor yaptırıyoruz. Yine gebe okullumuz var. Burada gebelerimizin daha sağlıklı doğum yapabilmeleri için bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Gebelikleri boyunca nasıl besleneceklerini, çocukların zekasını nasıl geliştireceklerini, doğum sırasında neler yapmaları gerektiğini ve doğum yaptıktan sonra bebeğe nasıl bakmaları gerektiğini, nasıl anne sütü vermeleri gerektiğini anlatıyoruz. Bunun yanında merkezimizde yer alan psikologlarımız da madde bağımlılığı, sigara ve aynı zamanda teknoloji bağımlılığı ve aşırı öfke olma hali gibi durumlarda da ücretsiz hizmet veriyor. Yine çocuk gelişimi birimimizde, çocuklarımızın daha sağlıklı büyümesini ve ilerde daha sağlıklı bir birey olmasını sağlamayı çalışıyoruz. Aynı zamanda sosyal çalışmacılarımız var. Sosyal çalışmacılarımız da bölgedeki durumu kötü olan vatandaşları tespit ederek sosyal yardımlaşma arasında koordinasyon sağlıyor. Yine merkezimizde kanserle mücadele çerçevesinde KETEM Birimimiz hizmet sunuyor" dedi.

İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kul, "Kadınlardan ciddi bir talep var. Kadınlarımız sağlıklı yaş almak ve sağlıklı yaşamak için buradalar. Burada tamamen ücretsiz bir şekilde ve fizyoterapistlerimiz eşliğinde spor yapıyorlar. Spor salonumuz iki gün erkeklere 3 gün ise kadınlara ücretsiz hizmet sunuyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında vatandaşlara seslenen Kul, "Sizler çok değerlisiniz. Bu hayat sizlere bir kere veriliyor. Sağlıklı büyümek, sağlıklı yaşlanmak ve sağlıklı yaş almak için hepinizi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Sağlıklı hayat merkezinde uzmanlar eşliğinde spor yapmanın keyfini yaşadıklarını aktaran vatandaşlar ise ücretiz ve ulaşılır olmasının çok önemli olduğunu ifade ettiler. Sağlıklı hayat merkezine gelerek ücretsiz bir şekilde imkanlardan faydalandığını aktaran Nesrin Korkmaz isimli vatandaş, "Beden eğitimi mezunuyum. Spor benim branşım. Fakat dışarıda çok fazla olanağımız yok ve ücretler çok pahalı oluyor. Burası ücretsiz ve imkanlar çok iyi. Sağlıklı bir yaşam için buradayız. Bilen kişilerin başımızda olması da bizim için büyük bir avantaj. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Ücretsiz Hizmetler - Son Dakika

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