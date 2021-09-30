İpsala'da TOKİ'nin ilk tapu teslimi gerçekleşti - Son Dakika

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Edirne'nin İpsala ilçesi Saracilyas Mahallesinde yaptırılan sosyal konutların ilk tapu teslimi gerçekleşti.

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından işlemlerin tamamlanmasından sonra, aynı konutta ikamet eden hak sahibi Nezehat Taş, tapusunu İpsala Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Ekrem Güngör'ün elinden aldı.

İpsala'da ilk tapuyu alarak öncülük eden Nezehat Taş isimli vatandaş, "Allah devletimize zeval vermesin. Uygun fiyatla güzel bir ev sahibi olduk, tapumuzu aldık. Rabbim TOKİ'de oturan tüm vatandaşlarımızın tapusunu almayı nasip etsin. Bizlere her türlü yardımı yapan Kaymakam Ekrem Güngör'e, mütevelli heyetine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ise tapusunu alan Nezehat Taş'a, teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Borçlarını ödeyen veya toplu ödeyerek tapu almak isteyen vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurabilecekleri bildirildi. - EDİRNE