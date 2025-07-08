İpsala Gümrük Kapısı\'nda Yeni Peronlar

Edirne'nin İpsala Gümrük Kapısı'nda, Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla 4 yeni peron konuldu.

Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Türkiye'ye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu tamamlayabilmeleri için giriş tarafında 4 yeni pasaport kontrol peronları konuldu. Uygulamayla özellikle yoğun dönemlerde yaşanan beklemelerin önüne geçilmesi hedeflenirken, gurbetçilerin geçişlerinin de daha hızlı olması planlanıyor. - EDİRNE