Irak Petrol Tankerleri Şirketi, onlarca yıl sonra Hürmüz'den 2 milyon varil taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak Petrol Tankerleri Şirketi, onlarca yıl sonra Hürmüz'den 2 milyon varil taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Petrol Tankerleri Şirketi, onlarca yıl sonra ilk kez 2 milyon varil ham petrolü büyük bir tankerle Hürmüz Boğazı üzerinden taşıdı. Genel Müdür Ali Kays Abdülcabbar, filoyu büyütmek için yeni tanker alım çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Irak Petrol Tankerleri Şirketi, onlarca yıl sonra ilk kez 2 milyon varil ham petrolü çok büyük bir petrol tankeriyle Hürmüz Boğazı üzerinden taşıdı.

Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığına ilişkin hareketlilik sürerken, Irak'tan bölgedeki enerji trafiğini yakından ilgilendiren bir adım geldi. Irak Petrol Tankerleri Şirketi, 2 milyon varil ham petrolü çok büyük bir petrol tankeriyle Hürmüz Boğazı üzerinden taşıdı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, operasyonun onlarca yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk taşıma olduğu belirtildi.

Irak Petrol Tankerleri Şirketi Genel Müdürü Ali Kays Abdülcabbar, şirketin filosunu büyütmek ve bölgedeki deniz taşımacılığı şirketleriyle rekabet gücünü artırmak için yeni ham petrol tankerleri satın alma çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Kaynak: İHA
Hürmüz BoğazıHamster CoinEkonomiEnerjiDünyaYerelIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
TFF’de düğüm çözüldü İşte hakemleri atayacak isimler TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni... Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
Dünyayı tedirgin eden hamle Şafakla birlikte füzeleri ateşlediler Dünyayı tedirgin eden hamle! Şafakla birlikte füzeleri ateşlediler
00:13
Yeni Parti Milletvekili Bülbül tarih verdi: Cemil Tugay AK Parti’ye geçiyor
Yeni Parti Milletvekili Bülbül tarih verdi: Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor
23:54
Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan istifa kararı
Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı
22:56
MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti
MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti
22:03
Türkiye’nin askeri gücü dış basında Yunanistan’la farkı ortaya koydular
Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 00:25:42. #7.12#
SON DAKİKA: Irak Petrol Tankerleri Şirketi, onlarca yıl sonra Hürmüz'den 2 milyon varil taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei