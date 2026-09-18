Irak'ta 10 yıldır uçuşa yasak hava sahası bölgeleri sivil trafiğe açıldı - Son Dakika
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Irak'ta 10 yıldır uçuşa yasak hava sahası bölgeleri sivil trafiğe açıldı

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Irak Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Genel Şirketi, yaklaşık 10 yıldır uçuşa yasak olan bölgelerin yeniden sivil hava trafiğine açıldığını duyurdu. Yetkililer, yeni hava koridorlarının yabancı şirketlerden elde edilen geliri artırarak Irak ekonomisine olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Irak Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Genel Şirketi, Irak hava sahasındaki yaklaşık 10 yıldır uçuşa yasak olan bölgelerin yeniden sivil hava trafiğine açıldığını duyurdu.

Irak'ta yaklaşık 10 yıldır uçuşa yasak olan bölgeler yeniden açıldı. Irak Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Genel Şirketi Müdürü İhap Saad Kerim, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, daha önce yasak olan bölgelerin güvenlik operasyonları amacıyla kullanıldığını belirterek, "Bu bölgeler şu anda Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi ile koordinasyon içerisinde resmi olarak Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Genel Şirketine devredildi. Bu bölgelerde sivil uçakların uçuşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı" dedi.

Kerim, batıdan kuzeye ve güneye kadar uzanan daha önce kısıtlı bölgelerin tamamının artık sivil havacılığın kullanımına açık olduğunu belirterek, "Hava sahası egemenliği artık tamamen Iraklıların elindedir" ifadelerini kullandı. Irak hava sahasına ilişkin verilerin güncellenmesi çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kerim, bu bilgilerin uluslararası hava yolu şirketlerine resmi olarak duyurulacağını söyledi.

Sivil havacılığa yönelik kısıtlamaların, terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında ülkenin büyük bir alanını işgal etmesinin ardından 2016 ve 2017 yıllarında başladığını hatırlatan Kerim, yasağın kaldırılmasının yeni hava koridorlarının oluşturulmasına daha fazla esneklik sağlayacağını ifade etti. Kerim, yeni hava yollarının oluşturulmasının yabancı hava yolu şirketlerinin Irak hava sahasını kullanmasından elde edilen gelirleri artıracağını ve bunun Irak ekonomisine olumlu yansıyacağını kaydetti.

"Hava sahasının tamamı Irak egemenliğinde"

Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak hava sahasındaki uçuşa yasak bölgeler dosyasının tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, Irak'ın bütün hava sahası ve hava alanının ulusal bir karar ve tamamen Irak iradesiyle yeniden ülkenin egemenlik sorumluluğuna girdiği belirtildi.

Bu önemli gelişmenin Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Şemmeri ile tam koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, çalışmanın 10 yılı aşkın süredir yürütülen kurumsal ve teknik çalışmaların sonucu olduğu kaydedildi.

Söz konusu bölgeler artık operasyonlarda kullanılmıyor

Bakanlık, Hava Operasyonları Merkezi Hava Sahası Yönetimi Ekibi tarafından yapılan teknik tespit ve resmi doğrulamaya göre, Irak Havacılık Bilgi Yayını'nda (Irak AIP) yer alan askeri hava sahası bölgelerinin artık askeri operasyonlar için kullanılmadığının belirlendiğini bildirdi.

Bu gelişmenin ardından, söz konusu bölgelerin Irak Havacılık Bilgi Yayını'ndan çıkarılması için gerekli teknik ve idari işlemlerin ilgili kurumlarla koordinasyon halinde tamamlanmasının önünün açıldığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Iraklı hava trafik kontrolörlerinin 10 yılı aşkın süredir bu bölgelerin yakınındaki hava trafiğinin yönetiminde ilk güvenlik hattı olarak görev yaptığı, uçuş güzergahlarını sürekli takip ederek güvenli mesafeyi sağladığı ve çeşitli operasyonel ihtiyaçları yönettiği ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu işlemlerin tamamlanmasının Irak hava sahasının kullanımında esnekliği artıracağını, sivil hava trafiğinin akışını ve güzergahlarını geliştireceğini ve ülkedeki hava seyrüseferinin operasyonel verimliliğini yükselteceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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