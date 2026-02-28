İran'da ABD ve İsrail Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da ABD ve İsrail Protestosu

28.02.2026 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran'da yüzlerce kişi, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı toplanarak protesto düzenledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren yüzlerce kişi, başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplandı.

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösteren yüzlerce kişi, başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda protesto düzenledi. İran bayraklarının dalgalandığı gösteride, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. Kalabalığın İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e desteklerini dile getirdiği gösterilerde ayrıca "Canımız rehbere feda" denildi. İran basınında yer alan haberlerde, protestoların yalnızca Tahran ile sınırlı kalmadığı, Meşhed, Tebriz, İsfahan ve Kum gibi diğer büyük şehirlerde de halkın meydanlara çıkarak benzer eylemler gerçekleştirdiği bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Tahran, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran'da ABD ve İsrail Protestosu - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:40:57. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da ABD ve İsrail Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.