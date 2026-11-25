İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ablukasına ve muhtemel yeni saldırılarına karşı koyma konusunda kararlı olduklarını belirterek "ABD Başkanı Donald Trump ve yenilgiye uğramış ekibinin İran'ı ablukaya alma planları, başarısız savaş stratejileri kadar gerçeklikten uzaktır ve sonuçsuz kalmaya mahkümdur. İran halkı, silahlı kuvvetleri ve devlet aygıtı, ablukayı kırma ve yeni bir saldırganlık girişimine tüm gücüyle karşılık verme kararlılığını sürdürmektedir" dedi.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik endişelerinin gölgesinde devam ederken Tahran cephesinden Washington'a gözdağı niteliğinde açıklamalar geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda ABD'nin ablukasına ve muhtemel yeni saldırılarına karşı koyma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak "ABD Başkanı Donald Trump ve yenilgiye uğramış ekibinin İran'ı ablukaya alma planları, başarısız savaş stratejileri kadar gerçeklikten uzaktır ve sonuçsuz kalmaya mahkümdur. İran halkı, silahlı kuvvetleri ve devlet aygıtı, ablukayı kırma ve yeni bir saldırganlık girişimine tüm gücüyle karşılık verme kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yaptırımlar ve ablukalar dönemi sona erdi"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran arasındaki artan iş birliğine atıfta bulunan bir paylaşımı alıntılayarak "Yaptırımlar ve ablukalar dönemi sona erdi. Ülkeler artık sessizce kenarda durup olanları izlemek yerine iş birliğini genişleterek bu girişimlere karşı duruyor" değerlendirmesinde bulundu. İsim vermeden ABD'yi hedef alan Azizi, "Adına ne derseniz deyin, gerçek değişmiyor: Dünyaya artık yeni bir düzen yön veriyor ve başarısızlıklarınızın ardından küresel ölçekteki rolünüz hiç olmadığı kadar küçülüyor. Bakalım neler olacak!" dedi.