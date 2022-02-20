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İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor - Son Dakika

İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor

20.02.2022 15:55
İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor

İran'da yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik tasarı meclise sunuldu.

İran'da yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik tasarı meclise sunuldu.

İran'da 24 milletvekili yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik hazırladıkları tasarıyı meclise sundu. Tasarının mecliste kabul edilmesi halinde ülkede yaz saati uygulaması kaldırılacak ve 21 Mart tarihinden itibaren İran'da saatler bir saat ileri alınmayacak. Ülkede şu anda aralıksız yaz-kış saati uygulaması kullanılıyor. Meclisin onay vermesi halinde ülkede kalıcı yaz saati uygulaması sona erecek.

Yaz saati uygulaması nedir?

Yaz saati uygulaması, herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere periyodik olarak saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Bu uygulama kapsamında genellikle, saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda bir saat geri alınır. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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