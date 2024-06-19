İranlı Turistler Van'da Esnafa Çifte Bayram Yaşattı - Son Dakika
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İranlı Turistler Van'da Esnafa Çifte Bayram Yaşattı

Kurban Bayramı'nı Van'da geçiren İranlı turistler, eğlence merkezlerinde tatilin keyfini çıkarırken, yaptıkları alışverişlerle esnafa da büyük bir hareketlilik yaşattı. İranlı turistlerin Van'a olan ilgisi, Van esnafını memnun ederken, İranlılar da Van'ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirtti.

19.06.2024 09:51
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Kurban Bayramı'nı Van'da geçiren İranlı turistler, esnafa çifte bayram yaşattı.

Arefe gününden itibaren kente gelmeye başlayan İranlı turistler, eğlence merkezlerinde tatilin keyfini yaşarken, bir yandan da yaptıkları alışveriş ile esnafa çifte bayram yaşattı. Her tatilde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Van'a yoğun ilgi gösteren İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.

İranlı turistlerin Van'a olan ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Van esnafı, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Van'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran İranlılar ise Van'ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirttiler. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İranlı Turistler Van'da Esnafa Çifte Bayram Yaşattı - Son Dakika

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